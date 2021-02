Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Britische Virus-Mutation breitet sich aus

Kreis Mettmann Bei 80 Erkrankten im Kreisgebiet ist die britische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, in einem Fall die südafrikanische. Das Kreisgesundheitsamt meldet für Donnerstag drei neue Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 661 Infizierte, 2 weniger als Mittwoch bzw. 172 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 51 (+3; 6 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Haan 42 (unverändert; 4 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Heiligenhaus 51 (unverändert; 9 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Hilden 67 (+1; 6 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 116 (+4; 4 Neuerkrankungen), in Mettmann 71 (-5; 6 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Monheim 43 (unverändert; 2 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Ratingen 61 (-3; 11 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Velbert 129 (-4; 12 Neuerkrankungen, 16 genesen) und in Wülfrath 30 (+2; 3 Neuerkrankungen, 1 genesen).