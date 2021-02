Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben neue Todesfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist um 10 Fälle gestiegen, liegt aber um 141 niedriger als vor einer Woche. Für Freitag meldet das Kreisgesundheitsamt sieben Todesfälle und 70 Neuerkrankungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 671 Infizierte, 10 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 55 (+4; 10 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Haan 43 (+1; 3 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Heiligenhaus 49 (-2; 3 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Hilden 66 (-1; 3 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Langenfeld 117 (+1; 11 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Mettmann 70 (-1; 7 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Monheim 44 (+1; 4 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Ratingen 59 (-2; 6 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Velbert 138 (+9; 21 Neuerkrankungen, 9 genesen) und in Wülfrath 30 (unverändert, 2 Neuerkrankungen, 2 genesen).