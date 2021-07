Polizei sucht Zeugen : Bewaffneter Überfall in Dormagen gescheitert

Bewaffneter Überfall in Dormagen gescheitert

Dormagen Am Donnerstag, 1. Juli, gegen 23 Uhr, erschien eine junge Frau (19) auf der Dormagener Polizeiwache, weil sie Opfer eines versuchten Raubüberfalls wurde.

Die Frau war laut eigener Aussage auf dem Heimweg vom Bahnhof, als ihr gegen 21.45 Uhr an der Straße „Am Stellwerk“ unvermittelt ein Mann gegenübertrat. Der Unbekannte war mit einem Küchenmesser bewaffnet, sprach die Frau in einer unverständlichen Fremdsprache an und versuchte ihr den Rucksack zu entreißen. Dem Opfer gelang es, auf dem Fahrrad zu fliehen, sodass der Räuber ohne Beute blieb. Da das Mobiltelefon der Frau bei der Flucht beschädigt wurde, sei ihr eine zeitnahe Verständigung der Polizei nicht möglich gewesen.