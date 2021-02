Böllinghaus Steel : Hildener Unternehmen spendet 55.000 Euro für Klinik in Portugal

Hilden Das Hildener Unternehmen Böllinghaus Steel unterstützt das Centro Hospitalar in der portugiesischen Gemeinde Vieira de Leiria mit 55.000 Euro im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Die Spende wird dazu genutzt, um das Krankenhaus, dessen Mitarbeiter und Patienten, die von der COVID-19-Pandemie betroffen sind, durch den Kauf wichtiger medizinischer Geräte und Hilfsmittel für den Kampf gegen das Virus zu unterstützen. „Unser Unternehmen ist eng mit der Region Leiria verbunden“, erklärten Hartwig Härtel und Nina Härtel, Geschäftsführer von Böllinghaus Steel: „Wir sind dem Gesundheitspersonal und den Ersthelfern, die unsere Gemeinde tatkräftig unterstützen, zutiefst dankbar. Es liegt in unserer Unternehmenskultur, sich in herausfordernden Zeiten so gut wie möglich gegenseitig zu helfen. Solidarität ist die Antwort, die wir jetzt brauchen, und wir fühlen uns zutiefst verpflichtet, der Gemeinde zu helfen, die uns seit fast 25 Jahren unterstützt. Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzustehen.“ Böllinghaus Steel wurde 1889 gegründet und ist Hersteller von Edelstahl Langprodukten. Das deutsche Familienunternehmen wird in der vierten und fünften Generation von Hartwig Härtel und seiner Tochter Nina Härtel geführt. Mit Hauptsitz in Hilden hat die Firma auch Vertriebsbüros in den USA und in Italien. Die Produktionsstätte von Böllinghaus Steel befindet sich in Vieira de Leiria, wo das Unternehmen seit 1996 tätig ist.