Ratingen : Raub: Ratinger wurde getreten und geschlagen

Tiefenbroich In der Nacht zum Samstag überfielen zwei Unbekannte einen Mann auf der Straße „Am Roten Kreuz“. Die Männer schlugen ihr Opfer zu Boden und erbeuteten ein Mobiltelefon und Bargeld.

(RP) In der Nacht zum vergangenen Samstag ist ein 46-Jähriger auf der Straße „Am Roten Kreuz“ von zwei Männern beraubt worden. Der Ratinger wurde durch Schläge und Tritte verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen: Gegen 3 Uhr ging ein 46-Jähriger zu Fuß über die Straße Am Roten Kreuz, aus Richtung Daniel-Goldbach-Straße kommend. In Höhe der Einmündung zur Straße Alter Kirchweg wurde er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld, was der 46-Jährige verweigerte. Die Männer schlugen den Ratinger und wiederholten ihre Forderung.