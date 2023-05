Kirchenmusik in Hilden Cantus Dei gibt ein Benefizkonzert zum Jubiläum

Die Anfänge des Chores reichen bis in das Jahr 1873 zurück, als sich insgesamt acht Männer dazu entschlossen, einen Kirchenchor unter dem Namen Männergesangverein Liedertafel zu Hilden zu gründen. Die ersten Proben fanden noch im Wohnzimmer das damaligen Leiters Max Koch statt. Schon nach wenigen Wochen stieg die Anzahl der Mitglieder auf 24 an. An eine Probe im Wohnzimmer war aus Platzgründen nicht mehr zu denken. Schnell wechselte die Gemeinschaft in einen Raum der Katholischen Schule in der damaligen Hauptstraße. „Dass der Chor damals nur aus Männern bestand, war zu der damaligen Zeit in der Gesellschaft üblich“, erklärt der heutige Chorleiter Michael Krebs. Erste Lockerungen der Regel gab es erst 1927, als man gelegentlich mit dem katholischen Damenchor der Gemeinde zusammen die Messen sang. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg verschmolzen die beiden Chöre zu einem, der ab 1947 dann unter dem Namen Kirchenchor Cäcilia an St. Jacobus Hilden in Erscheinung trat.