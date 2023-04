Einrichtung am Erikaweg in Hilden wird 60 Jahre alt Ein Seniorenheim mit bewegter Geschichte

Hilden · Rüstige 60 wird das Seniorenheim am Erikaweg in diesem Jahr. Rechtzeitig zum runden Geburtstag wurde Corona vertrieben. Der Feier am 7. Mai sollte also nichts im Wege stehen. Das Datum bietet einen guten Anlass, um sieben Fakten über das Haus zu veröffentlichen.

30.04.2023, 17:00 Uhr

Vierbeiniger Besuch: Tiere waren immer wieder mal zu Gast im Seniorenzentrum, so auch das Pony Felix. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig

Mehr über die bewegte Geschichte des Hauses, das seinen Ursprung am Fliederweg hat, erfuhr die Redaktion im Gespräch mit Beate Linz-Eßer, derzeitige Leiterin des Seniorenzentrums am Erikaweg. Sie stellte für diesen Beitrag einen Karton voller Unterlagen zur Verfügung. Wir haben da mal hinein gegriffen und präsentieren Ihnen sieben spannende Fakten.