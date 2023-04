Tierisches in Haan Spinnen-Workshop in der katholischen Kita

Spinnen können faszinieren, aber auch Furcht und manchmal sogar regelrecht Panik auslösen. Die eingewanderte Nosferatu-Spinne beispielsweise jagte im vergangenen Jahr so manchen Menschen eine gehörige Portion Angst ein. Doch die ist gänzlich unbegründet, versichern Experten. Am Samstag, 6.Mai (11 bis 12.30 Uhr), lernen Eltern und Kinder in einem Workshop der katholischen Kita St. Chrysanthus & Daria, Breidenhofer Straße 1, den Körperbau von Spinnen und ihre Lebensbedingungen kennen. 35.000 verschiedene Spinnenarten sind auf der Welt bekannt,