Umweltschutz im Kreis Mettmann Klage gegen Genehmigung der CO-Pipeline vor Gericht

Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 10 Uhr im Sitzungssaal II (Raum 243). Wer an der Verhandlung teilnehmen möchte, sollte rechtzeitig anreisen, weil die Zugangskontrolle einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, teilt Dieter Donner, Pressekoordinator der Initiative gegen den Ausbau der Pipeline mit. Er verweist auf Ausweis-, Personen- und Gepäckkontrollen am Eingang des Gerichtes.