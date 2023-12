Feine Chormusik und festliche Orchesterklänge in Leverkusen Singkreis brilliert von Jazz bis Wiegenlied

Sonnenschein erhellte am Sonntagnachmittag die Wiesdorfer Christuskirche, in der niemand zittern musste – es sei denn vor Lampenfieber. Ganz anders als im Vorjahr, da musste man beim vorweihnachtlichen Konzert des Singkreis Leverkusen bei frostigen Temperaturen bibbern, und nur der Gesang sorgte dafür, dass es wenigstens in den Herzen warm wurde. Vergleichsweise perfekt waren also die Ausgangsbedingungen für eine ausladende Feierstunde mit der die Ausführenden das Publikum auf das Weihnachtsfest einstimmten.