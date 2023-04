Konzerte in Haan Michelle Poh Stargast bei „Go Music“ im „Rockin‘ Rooster“

„Sie zieht mit ihrer reifen und klangvollen Stimme, die an Sarah Vaughn und Shirley Bassey erinnert, ihrem frischen Wesen und ihren sehr persönlichen Interpretationen die Zuhörer in ihren Bann“, heißt es in der Einladung: „Ihr tiefes Verständnis für Blues, Soulmusik und Jazz gibt ihr eine grenzenlose Vielfalt und Kreativität.“ Michelle Pohs erste Single „Dreams“ wurde für die Teilnahme Singapurs am Uneso-Projekt „Dreams“ im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum von Martin Luther Kings Rede „I Have a Dream“ verwendet. Kurz nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Multiplicity“ wurde sie als „Overall Best Female Artist“ bei den „VIMA Music Awards“ in Asien nominiert.