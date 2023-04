Kirche in Haan Katholiken holen Licht per Fahrrad aus Altenberg

Die feierliche Aussendungsfeier unter dem Motto „Licht in Sich(t)“ ist am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr im Altenberger Dom. Wer Lust hat, gemeinsam mit anderen Gläubigen aus Haan dorthin zu radeln, kommt mit etwas Kondition und einem funktionstüchtigen Rad um 7 Uhr (Start um kurz nach sieben!) vor die Kirche St. Chrysanthus und Daria an der Königstraße. Nach dem Gottesdienst gibt es am Haus Altenberg die Möglichkeit zum Suppenessen. Gestärkt radeln die Haaner mit dem Licht zurück nach Haan, stellen es in die Kirchen, wo es (ab dem späten Nachmittag und den folgenden Tagen) mit einer mitgebrachten Kerze (Windlicht) abgeholt und weitergegeben werden kann.