HIlden : 1982 schließt Bremshey sein Werk in Hilden

Das Bremshey-Gelände in Hilden an der Stadtgrenze zu Solingen-Ohligs aus der Vogelperspektive. Foto: Stadtarchiv Hilden

Fritz Bremshey baute ein Wirtschaftsimperium auf. Jeder kannte seinen legendären Taschenschirm „Knirps“. Oder den Servierwagen „Dinett“. 1982 machte einer der größten Arbeitgeber Hildens zu. Ein harter Schlag für die Stadt.

Dazu zählte ab Mitte der 1950er Jahre auch der Servierwagen „Dinett“. Er ließ sich zusammenklappen, war ungemein praktisch und hochwertig verarbeitet. Die beiden Tabletts waren nicht aus Plastik, sondern schön gemastertem Palisanderholz. Die Räder liefen leicht und waren kugelgelagert. Der schöne „Dinett“ lief so gut, dass er bald billig nachgemacht wurde. Was den Ruf des Originals schädigte. Bremshey hatte vergessen, sein Original mit einem markanten Markenlogo zu versehen.

Auch der Universaltisch „Variett“ war ein Clou. „Einfach umwerfend vielseitig“ wurde der mobile Beistelltisch beworben. An den leichtläufigen, zierlichen Rollen (Made in England) konnte man den „Variett“ von seinen billigen Nachahmern unterscheiden. Und am diesmal eingeprägten Markenzeichen vom Bremshey & Co. mit galoppierendem Reiter & Pferd. Bremshey produzierte auch Haushaltgeräte, Ladeneinrichtungen, Sportgeräte, Stahlrohrmöbel und Krankenhausbetten.