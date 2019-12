Parlamentswahl in England : So wurde in den englischen Partnerstädten gewählt

So wurde in den englischen Partnerstädten gewählt

Hilden/Haan In Warrington kippte einer von zwei Bezirken, in Berwick siegten die Konservativen.

(-dts) Die Unterhaus-Wahlen in Großbritannien sorgen europaweit für Erstaunen. Zumindest in Hildens englischer Partnerstadt gab es eine Überraschung. In einem der beiden großen Stimmbezirke siegte der Kandidat der Conservativen mit 28.187 Stimmen vor dem Labour-Bewerber, der 26.177 Stimmen auf sich vereinigen konnte; der Bereich „Warrington South“, früher von einem Labour-Abgeordneten im Parlament an der Themse vertreten, wechselte nun also die Seite. Die Liberaldemokraten sammelten dort 5732 Stimmen. Im Süden trat auch die Brexit-Partei an; ihr Kandidat erhielt 1535 Stimmen.