Tradition : Weitere Verkaufsstellen von Christbäumen

In Hilden können Weihnachtsbäume beispielsweise bei Gerda Grenda an der Gerresheimer Straße 58 gekauft werden. Dort verkauft die 85-Jährige seit vielen Jahren Nordmanntannen, Nobilis- und Edeltannen zugunsten der SOS-Kinderdörfer.

Der Weihnachtsbaumverkauf der Familie Breloh macht mit einem riesigen Weihnachtsmann auf einer Weide am Westring auf sich aufmerksam. Auf dem Gut Holterhof gibt es Bäume vieler Größen. Auf den Parkplätzen neben dem Naturhof an der Gerresheimer Straße 227 wirbt ein Anbieter mit dem Slogan „Ä Tännchen please“ um Kunden. An der Grünstraße werden auch schon seit Jahren Bäume verkauft.