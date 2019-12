Hilden : Evangelisches Schulzentrum stellt seine Arbeit vor

Hilden Viertklässler und ihre Eltern sowie Zehntklässler, die ein Abitur machen wollen, können sich an diesem Samstag, 14. Dezember, die beiden weiterführenden Schulen im Evangelischen Schulzentrum an der Gerresheimer Straße 74 anschauen.

Der Tag der offenen Tür beginnt am Bonhoeffer-Gymnasium um 8.30 Uhr mit der Vergabe der Karten für die Unterrichtsbesuche in den Klassen 5 und 6. Um 9 Uhr findet für beide Schulformen eine gemeinsame Andacht statt. Zum Informationstag werden außerdem die Schüler eingeladen, die zum nächsten Schuljahr in die Oberstufe eintreten möchten. In zwei Informationsdurchgängen (10 und 11 Uhr) werden die Schule und die Möglichkeiten in der Oberstufe vorgestellt. Wichtig: Der Parkplatz der Theresienschule steht Besuchern zur Verfügung.