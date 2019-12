Ausstellung und Kunstverkauf für den guten Zweck : Rotarier verkaufen erneut „Verborgene Schätze“

Am Wochenende eröffnet die zweite Ausstellung des Clubs. Mehr als 700 Werke suchen einen neuen Besitzer.

Die Verkaufsausstellung des Rotary Clubs im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Ein fünfstelliger Betrag kam dadurch zustande. Vom 14. bis zum 16. Dezember gehen Hildens „Verborgene Schätze“ in die zweite Runde.

Alles begann zum Jahreswechsel 2017/2018 mit dem Vermächtnis von mehr als 700 Bildern an die Stiftung des Rotary Clubs Hilden-Haan. Eine der Bedingungen war es jedoch, dass mit dem Verkaufserlös die regionalen sozialen Institutionen weiter gefördert werden sollten. Zudem wollte der Spender anonym bleiben.

Ziel der Stiftung ist das soziale Engagement zur langfristigen und nachhaltigen Förderung von wohltätigen Einrichtungen und Projekten in der Region Hilden, Haan und Erkrath.

Da im vergangenen Jahr rund 500 Bilder aus dem Nachlass zum Verkauf übrig geblieben sind, hatten die Rotarier die Idee, den Bilderverkauf auszubauen und zu einer jährlichen Aktion zu etablieren. In diesem Jahr haben Mitglieder des Serviceclubs zusätzlich zum Nachlass mehr als 200 hochwertige gerahmte Bilder für den guten Zweck gestiftet. „So ist bereits ein Fundus entstanden, der immer wieder befüllt werden kann“, erklärt Jürgen Schmidt, Vorsitzender der Stiftung des Rotary Clubs. Der Erlös kommt wieder bedürftigen Menschen und sozialen Projekten des Clubs zu Gute. Das Engagement sei zu 100 Prozent ehrenamtlich, betont der Präses.

In diesem Jahr seien laut Schmidt wieder schöne Arbeiten dabei. „Zwar keine van Goghs oder Picassos, aber hochwertige, lokale Gemälde bis hin zu Zeichnungen.“ Die Erfahrungen der Vorjahres-Premiere haben gezeigt, dass die „guten Sachen“ immer schnell weg seien. Die Rotarier weisen darauf hin, dass die Angebotspreise der einzelnen Werke deutlich unter den Marktpreisen liegen würden. Die Preisstufe beginne ab fünf Euro und reiche bis zu 1000 Euro – so dass für jedes Portemonnaie etwas dabei sei.

Da in diesem Jahr einschließlich bis zum 26. Januar noch die Ausstellung „25 Jahre Art-ig“ im Kunstraum Gewerbepark-Süd zu sehen ist, müssen die Rotarier mit „Hildens verborgenen Schätze 2“ nun in die Städtische Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, ausweichen. Alle 700 Werke des Fundus’ können aber nicht ausgestellt werden. „Wir machen eine komprimierte Hängung“, erläutert Schmidt. Das bedeute zum einen möglichst viele, aber auch verschiedene Werke zu zeigen – so würden die Bilder zum Teil auch auf Tischen angeordnet. Sobald dann die ersten Werke verkauft seien und es damit wieder Platz gebe, werde nachbestückt.