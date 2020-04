Coronakrise : Stadtbücherei und Schadstoffmobil öffnen wieder

Bürgermeisterin Bettina Warnecke – hier bei der Leitung der Stadtratssitzung am 31. März – erläutert einige neue Details zum Publikumsverkehr in Dienststellen der Stadtverwaltung . Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Die Anpassung der Corona-Schutzverordnung in einigen Punkten hat auch Auswirkungen darauf, was rund um den Service im Rathaus geboten ist:

Stadtbücherei Ab dem 5. Mai wird die Stadtbücherei in Haan und am 4. Mai in Gruiten wieder öffnen. In der Zeit vom 21. bis 30.April hat die Bücherei für ihre Nutzer einen Abholservice organisiert. Dienstags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr können Medientaschen im Eingangsbereich entgegengenommen werden. Die Kunden können ihre gewünschten Medien vorab im Onlinekatalog recherchieren (siehe www.haan.de/Kultur/Stadtbücherei) oder telefonisch unter 02129 / 911-429 bestellen.