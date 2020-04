Aus dem Polizeibericht : Brandstiftung: Feuer zerstört Bauwagen und Vordach

An der Straße Gütchen ist in der Nacht zum Sonntag ein Bauwagen vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Bauwagen gegen 2.40 Uhr am 19. April in Flammen.

Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, konnte jedoch ein vollständiges Ausbrennen des Bauwagens nicht mehr verhindern. Ein hölzernes Vordach, welches sich unmittelbar vor dem Bauwagen befand, brannte ebenfalls vollständig herunter. Darüber hinaus wurden noch ein Baum hinter dem Wagen sowie eine Hecke links des Wagens durch die aufsteigenden Flammen und die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beziffert den Gesamt-Sachschaden auf etwa 5000 Euro.