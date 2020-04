Hilden Haan : Apotheker erklären die Schutzmasken

Je mehr Menschen in der Öffentlichkeit Mund- und Nasenschutz tragen (wie hier auf einem Wochenmarkt), um so besser sind alle geschützt. Foto: dpa/Robert Michael

Hilden/Haan Ab Montag sollen alle in der Öffentlichkeit Mund- und Nasenmasken tragen. Die Apotheker in Hilden, Haan und Langenfeld erklären, welche Masken wie schützen und wie man sie reinigt.

Über den Sinn oder Nutzen von Masken für alle in der Öffentlichkeit wurde in den vergangenen Wochen kontrovers diskutiert. Inzwischen sind sich alle Experten einig: Es bringt was. „Mit dem Tragen einer Maske oder eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes kann jeder auf einfache Art und Weise dazu beitragen, dass sich das Coronavirus weniger verbreitet“, erklärt Dr. Jürgen Wunderlich, Pressesprecher der Apotheker in Hilden, Haan und Langenfeld.