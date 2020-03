Bücherei Nettetal : Schulbusse liefern Bücher aus der Stadtbücherei aus

Nettetal Die erste Bustour soll am 31. März starten. Wer einen Lese-Ausweis hat, kann bis zu zehn Medien reservieren und ausleihen.

Für Kunden der aktuell geschlossenen Stadtbücherei Nettetal aus dem Kreis Viersen, die wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben müssen, bietet die Stadt einen kostenfreien Service zur Ausleihe an: Eingetragene Leser der Bücherei können über den Online-Katalog OPAC verfügbare Medien auf ihren Lese-Ausweis reservieren. Die Mitarbeiter suchen die Titel heraus, verbuchen sie auf den Leser und packen eine Tüte mit den Medien.

Die Tüten werden von städtischen Schulbusfahrern dienstags und freitags zwischen 10 und 14 Uhr an die Leser zugestellt. Der Fahrer klingelt, tritt zurück und wartet, bis die Tüte ins Haus geholt wird. Alle Medien werden bis Anfang Mai ausgeliehen. Pro Lese-Ausweis können bis zu zehn Titel reserviert und ausgeliehen werden. Die Rückgabe erfolgt, wenn die Bücherei wieder geöffnet ist oder vorab in der blauen Rückgabebox. Den Online-Katalog erreicht man über www.stadtbuecherei-nettetal.de. Die erste Bus-Tour ist am 31. März.