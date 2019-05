Haan : Haaner starten bei WM in Australien

David, Julien, Jannis und Conrad qualifierte für die WM in Sydney. Foto: Roland Stiebel

Haan Die „Bohlebots“ des Gymnasium fliegen Ende Juni zu den Titelkämpfen nach Sydney.

Für die Bohlebots – so nennt sich die Roboter-AG des Haaner Gymnasiums – geht ein Traum in Erfüllung: Sie qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft im Roboter-Fußball, die Ende in Sydney Australien ausgetragen wird. Die Haaner gehören zu den besten Robotik Teams Europas. Im Februar sind sie zum sechsten Mal in Folge Westdeutscher Meister im Robocup Soccer geworden. Letztes Jahr wurde das Team „Bohlebots Quadro“ deutscher Vizemeister und dann im Juni 2018 Europameister.

Die Bohlebots Quadro sind deutscher Meister in der Robocup Soccer Lightweight League und haben sich somit für die internationalen Titelkämpfe qualifiziert. Teamcoach Roland Stiebel ist rundum zufrieden: „Wir haben nicht nur knapp, sondern ganz deutlich gewonnen und meine vier Jungs haben sich das auch redlich verdient. Seit November ist kein Wochenende vergangen, in dem das Team nicht in der Werkstatt verbracht haben.“

Auch Teammitglied Conrad strahlt: „Wir haben nicht nur die Deutsche Meisterschaft gewonnen, sondern auch des Supergame, bei dem drei Teams zusammen gegen drei andere Teams spielen.“ „und die technical challenge, bei dem der Roboter eine vorher unbekannte Zusatzaufgabe lösen muss, haben wir auch als einzige in einem Bruchteil der zur Verfügung stehenden Zeit geschafft“, legt Jannis nach.

Julien, der Jüngste aus dem Team (13 Jahre alt) ist besonders stolz darauf, dass die anderen deutschen Teams, die zum großen Teil aus Oberstufenschülern und Abiturienten bestehen bei ihnen Anregungen holen: „Das ist dann noch mal zusätzlich super, wenn Schüler, die fünf Jahre älter sind und Mathematik- und Physik- Leistungskurse haben, sich bei uns erkundigen, wie wir bestimmte Probleme gelöst haben.“

Jetzt steht Ende Juni die Weltmeisterschaft in Sydney/Australien an. „Die Asiaten sollen unglaublich gut mit ihren Robotern sein, da können wir sicher noch jede Menge Know How mit nach Hause bringen,“ freut sich David. Denn es gilt wie immer „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ und so wird schon einen Tag nach der Deutschen Meisterschaft bereits wieder nachgebessert und gebastelt.