Hilden/Haan : IHK-Projekt „Start ME“ stärkt Ausbildung im Kreisgebiet

Hilden/Haan „Start ME – Ausbildung stärken im Kreis Mettmann“ heißt ein neues Projekt, mit dem die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf auf die Spezifika des Ausbildungsmarktes im Kreis Mettmann reagiert.

Gemeinsam mit ihren Partnern in der Berufsbildung und am Übergang Schule-Beruf will die IHK systematisch den Bedarf der Unternehmen in Einzelgesprächen erheben, die Firmen über Ausbildung, Berufsorientierung, Einstiegsqualifizierung und zu weiteren Unterstützungsangeboten beraten. Klein- und Kleinstunternehmen werden bei der Akquise und Auswahl potenzieller Bewerber unterstützt und die neuen Azubis engmaschig bis zum Ende der Probezeit begleitet.