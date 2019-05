Organspende im Gespräch : Organspende – warum tun wir uns so schwer damit?

Hilden (-dts) Ein ganz aktuelles Thema steht am Dienstag, 21. Mai, im Mittelpunkt der „Nachbarschaftsgespräche“, zu denen die CDU-Bundestagsabgeordnete Michaela Noll und der Landtagsabgeordnete Dr. Christian Untrieser einladen.

„Organspende – warum tun wir uns damit so schwer?“ ist die zentrale Frage, die ab 16.30 Uhr im Alten Ratssaal des alten Rathauses (Bürgerhaus), an der Mittelstraße 40 in Hilden, gestellt wird. Gesprächspartner sind NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, Dr. Ulrike Wirges (geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Region NRW) und der Haaner Professor Dr. Edwin Bölke, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Strahlentherapie und Onkologie an der Universitätsklinik Düsseldorf.

Wer gesund ist, denkt nicht gerne an Krankheit oder Tod. Die meisten von uns können sich gar nicht vorstellen, jemals in eine Situation zu kommen, in der man auf eine Organspende angewiesen ist. Oder ob man mal als Spender in Frage kommt. An diesem Nachmittag wollen die Politiker mit den Gästen und Besuchern zu den vielen offenen Fragen und über das Für und Wider beider Lösungsvorschläge ins Gespräch kommen. Denn Diskussion schafft Bewusstsein.