Auseinandersetzung : WLH: Stadt blockiert im Fall Formella wichtige Antworten

Haan Mit jedem Tag, in dem eine juristische Entscheidung im Fall Formella näherrrückt, nimmt die Spannung in der politischen Landchaft zu.

(pec) Im Fall der abgewählten ehemaligen Ersten Beigeordneten der Stadt Haan, Dagmar Formella, spitzt sich der politische Streit weiter zu: Meike Lukat, Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH), beklagte in einem Schreiben jetzt, Bürgermeisterin Bettina Warnecke habe mehrfach auf Mails von ihr nicht reagiert – jedenfalls nicht zur Frage, wie viel Geld insgesamt von Seiten der Stadt Haan nach der Abwahl an Formella gezahlt werden müsse, obwohl diese nicht mehrim Amt sein dürfe! Zur Erinnerung: Eine deutliche Mehrheit des Stadtrats hatte sich am 9. April zur Abwahl entschieden. Die Bürgermeisterin hatte ihrer Stellvertreterin die Kündigung wenige Minuten später übermittelt.