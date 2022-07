Polizei greift zu : Mann aus Haan mit illegalem Scooter unterwegs

Haan/Mettmann Die Polizei hat einen 35 Jahre alten Haaner gestoppt, der auf einem Scooter mit überdimensionierter Bereifung und einer Sitzstange mit Sattel unterwegs war. Dabei soll es sich „um ein nicht zulassungsfähiges Kraftfahrzeug“ gehandelt haben, erklärte ein Polizeisprecher am Montag.

Der Haaner fuhr am Freitag mit seinem Gefährt durch Mettmann. Auf dem Südring entdeckten ihn Polizisten und beobachteten ihn dabei, wie er mit etwa 25 km/h über Rad- und Gehwege rollte, so der Sprecher. Am Kreisverkehr der Eidamshauser Straße stoppten ihn die Beamten.