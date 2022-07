Weitere Details zum Unfall in Haan : Mann (90) missachtete laut Polizei Vorfahrt an Rheinischer Straße

Foto: Feuerwehr Haan 6 Bilder Schwerer Unfall auf Rheinischer Straße in Haan

Haan Die Polizei hat am Montag weitere Details zum Unfall am Sonntagnachmittag in Haan bekannt gegeben. Demnach hat einer der beiden Autofahrer offenbar ein Stoppschild missachtet.

Bei dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Rheinische und Bergische Straße entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Das teilte die Polizei am Montag mit. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge war es zu dem Unfall gekommen, weil ein 90-jähriger Fahrer im Kreuzungsbereich sowohl das Stoppzeichen als auch die Vorfahrt eines 68-jährigen Haaners nicht beachtet hatte, so die Polizei.

Am Sonntag um 16.17 Uhr kollidierten auf der Rheinischen Straße zwei Autos miteinander. Wie genau der Unfall geschehen konnte, war zunächst unklar. „Der Fahrer des Jeeps hatte sein Fahrzeug bereits selbstständig verlassen können, alle Airbags hatten ausgelöst. Der zweite Fahrer des Hondas war noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die komplette Fahrerseite war durch die Wucht des Aufpralls stark deformiert“, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Aufgrund des Zustandes des Fahrers sei vorsichtshalber ein Rettungshubschrauber angefordert worden.

Die Einsatzkräfte trennten das Dach und die Türen des Fahrzeuges mittels Säbelsäge ab, um den Fahrer zu bergen. Währenddessen landete der Rettungshubschrauber auf einem benachbarten Firmenparkplatz. Er wurde aber letztlich nicht benötigt. Beide Autofahrer konnten mit Rettungswagen, einer davon mit Notarztbegleitung, in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

(isf)