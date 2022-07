Kirche : So geht Haan den synodalen Weg

Haan Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland war Thema im Forum St. Chrysanthus und Daria. Das Publikum diskuierte rege mit.

Zu den Themenbereichen zählen im Einzelnen Reformen zu Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, die priesterliche Existenz in moderner Zeit, Frauen in Diensten der Kirche sowie Liebe, Leben und Sexualität in der Partnerschaft.

Klare Worte fand Antkowiak zu den Ergebnissen der MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch in der Kirche, in der es nicht nur um Strukturen ging, die Täterschaft begünstigten, sondern auch um „Verantwortung durch Weggucken“. Ausnahmsweise sei es mal nicht die Curie in Rom selbst, die Reformansätze aus Deutschland ignoriere, sondern Corona-bedingt sei der Synodale Weg, der eigentlich im Herbst mit Beschlüssen in vier Themenbereichen beendet hätte sein sollen, in Verzug geraten.

Als Ursache machten zahlreiche Stimmen im Publikum nicht nur Papst Franziskus und seinen erzkonservativen Nuntius Nikola Eterovic aus, sondern beklagen per se einen Überhang von Mitgliedern des Klerus, also Bischöfe, Priester und Diakone in der Versammlung.

Auch im ZdK gebe es Stimmen, dass zu wenige Laien beteiligt seien, allerdings gäbe es einige junge Leute, deren bisweilen radikale Ideen durchaus Gehör fänden. Aber letztlich liege es immer in der Macht des einzelnen Bischofs, in seiner Diözese Handlungsempfehlungen des Synodalen Weges umzusetzen oder eben nicht. Antkowiak selbst gab zu, dass man in dieser Konstellation von Mehrheitsverhältnissen tatsächlich in Gefahr laufe, das Projekt „Synodaler Weg“ vor die Wand zu fahren. Auch was das in einem Handlungstext propagierte Diakonat von Frauen anbetrifft, ist Skepsis angesagt. „Was bringt das, wenn am Ende in Rom die Ampel auf Rot geschaltet wird“, so Antkowiak.