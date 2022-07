Haaner Sommer : So kommt der Strand ins Häusermeer

Christian Reichberg unterstützt das Organisations-Teams des Haaner Sommers beim Aufbau. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Rund 100 Tonnen Sand haben die fleißigen Helfer des Haaner Sommers am Freitag auf dem Neuen Markt verteilt. Helfende Hände für die Aufbereitung des Strandes am Morgen sowie am Abend werden noch gesucht.