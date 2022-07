Ukraine-Flüchtlinge in Haan : In Haan wird Willkommenskultur gelebt

Haan Die Gastfamilien in Haan beweisen täglich ihre Solidarität mit den Geflüchteten. „Ich bin sehr dankbar, wie hier in Haan Willkommenskultur jeden Tag gelebt wird. Nicht lange nachdenken, sondern machen“, sagt Bürgermeisterin Bettina Warnecke.

Seit fast vier Monaten tobt in der Ukraine ein menschenverachtender Krieg, der immer mehr Opfer fordert und immer mehr Menschen dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen. Derzeit ist kein Ende absehbar. Allerdings ist klar, dass viele Orte so zerstört sind, dass dort für etliche Jahre niemand mehr leben kann. In Haan hat es, wie bereits bei vorherigen Fluchtbewegungen, eine breite Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Menschen gegeben, die als Kriegsvertriebene aus der Ukraine bei uns angekommen sind, teilt die Stadt Haan mit.

Viele Privatpersonen hätten sich bereit erklärt, Heimatlose bei sich aufzunehmen. Nach dem letzten Stand seien insgesamt 174 Personen aufgrund privaten Engagements dezentral über das Stadtgebiet verteilt untergebracht. Dadurch konnte es bis heute vermieden werden, Menschen in die Notunterkunft einzuweisen, die in der Sporthalle an der Adlerstraße eingerichtet werden musste. Insbesondere Frauen und Kindern bleibt damit eine Situation erspart, in der viele Menschen ohne hinreichende Privatsphäre auf engstem Raum zusammenkommen, wo nur ihre elementaren Bedürfnisse befriedigt werden können.