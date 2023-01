Einbruch in Tankstelle Schiebetür mit Gullydeckel eingeworfen

nbekannte Einbrecher haben am frühen Dienstagmorgen mit einem Gully-Deckel die Eingangstüre einer Tankstelle in Haan eingeworfen, um in die Verkaufsräume zu gelangen. Laut Polizeiangaben vom Mittag hatte der Alarm der „Total“-Tankstelle an der Landstraße 64 um 2.10 Uhr ausgelöst. Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte, die kurze Zeit später vor Ort waren.