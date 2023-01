Straßenausbau in Haan Stadt will Sanierung der Neustraße verschieben

Gerade in Zeiten einer schwierigen Finanzsituation wird von den Kommunen in Sachen Straßensanierung viel Fingerspitzengefühl verlangt. Laut Paragraph 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG/NRW) in Verbindung mit der beschlossenen Änderung der Ausbaubeitragssatzung ist die Stadt Haan verpflichtet, ein Straßen- und Wegekonzept aufzustellen und alle zwei Jahre fortzuschreiben. Das Straßensanierungsprogramm basiert auf dem Straßenschadenskataster des städtischen Betriebshofs, das aufgrund von erfassten 400 Einzelabschnitten eine weitgehend objektive Beurteilung der jeweiligen Straßenzustände erlaubt.