Was Kandidaten wissen müssen Stadt Haan sucht 23 neue Schöffen und informiert über das Amt

Sie werden an den Amtsgerichten Mettmann, Velbert und Wuppertal sowie am Landgericht Wuppertal als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in Haan insgesamt 23 Frauen und Männer, die am Amtsgericht Mettmann, Velbert und Wuppertal sowie am Landgericht Wuppertal als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Dies geht aus einem Informationsschreiben hervor, mit dem die Stadt Haan jetzt um Kandidaten wirbt sowie die Hintergründe des Auswahlverfahrens erläutert.