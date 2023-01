Haushaltsplanberatungen in Haan SPD will Unternehmen mit in die Verantwortung nehmen

(-dts) Fraktionsvorsitzender Bernd Stracke sagte, Bürger würden (durch die vorgeschlagene Grundsteuer-Erhöhung) zusätzlich belastet, gleichzeitig werde aber an den Leistungen gekürzt. Hier nannte Stracke beispielhaft die Streichung von Schwimmkursen für Kinder, weil sich vermutlich keine Lehrer finden ließen. Die Stadt schöpfe ihre Einnahme-Potentiale nicht aus, umriss Stracke den Wunsch, die Gewerbesteuer moderat anzuheben, um auf diese Weise Unternehmen mit in die Verantwortung zu nehmen. In Haan gebe es wenige energieintensive Unternehmen, so dass die Belastung der Betriebe durch die gestiegenen Energiepreise nicht so gravierend sein dürfte. Jeder Punkt Gewerbesteuer-Erhöhung bringe rund 77.350 Euro Einnahmen, ergänzte Jörg Dürr.