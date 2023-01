Städtische Tempomessungen 74 km/h statt Schritttempo – Fahrer hält fragwürdigen Rekord

Um die Tempo-Disziplin der Autofahrer in Haan zu erhöhen, war auch im Vorjahr das Geschwindigkeitsmessgerät im Einsatz. Die Straßenverkehrsbehörde wertete die Ergebnisse der mobilen Anzeigegeräte aus. Die gute Nachricht zuerst: Die rein statistischen Zahlen signalisierten keine Auffälligkeiten, die die Polizei zu vermehrtem Handeln veranlassen müssten. Planmäßige Geschwindigkeitsmessungen werden in der Regel unter der Voraussetzung durchgeführt, dass 85 Prozent der Autofahrer um 9 bis 12 Stundenkilometer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Insgesamt werden in Haan rund 25 Straßen regelmäßig hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeiten überwacht. Die Liste reicht von der Alleestraße (stadteinwärts, in Höhe der Ausfahrt zum Discounter) bis hin zur Zwengenberger Straße.