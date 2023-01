„Jugend musiziert“ in Hilden Junge Musiker überzeugen in Hilden

In der Wettbewerbskategorie Drum-Set (Pop) sehen sich Henri Wagemanns aus Düsseldorf, Nils Häusgen, Onno Sprothen und Alexandre Hourani aus Mettmann sowie Tristan Wanner aus Hilden beim Landeswettbewerb wieder. Alle Wettbewerbsteilnehmer erhalten ihre Urkunden im Rahmen eines Abschlusskonzerts am Samstag, 25. Februar, um 17 Uhr in der Aula am Berliner Ring in Monheim am Rhein. Der Eintritt ist frei.