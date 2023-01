Tretroller-Planung dauert an Mobilitätsausschuss will Konzept für E-Scooter in Haan haben

Während die Bürgerinnen und Bürger von Paris am 2. April darüber abstimmen, ob sie die sogenannten E-Scooter weiterhin in ihrem Stadtbild haben wollen, steht in Haan bereits mit Bolt der erste Anbieter in den Startlöchern. Die Elektroroller waren demnach auch Tagesordnungspunkt der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Mobilität (UMA) unter Vorsitz von Vincent Endereß (CDU). Schließlich wollte man in Haan nicht die Fehler von Düsseldorf, wo die Nutzung aus Gründen der Ordnung und Sicherheit nachträglich durch diverse Beschränkungen angepasst wurde, wiederholen.