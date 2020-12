Digitaler Unterricht : FDP will Tablets für alle Schüler

FDP will Tablets für alle Schüler

Beim digitalen Wandel an Haaner Schulen wollen die Liberalen Chancengleichheit durch Vollausstattung mit digitalen Endgeräten erreichen. Foto: dpa/Marijan Murat

Haan Die Stadt soll allen Schülern digitale Endgeräte zur Verfügung stellen, fordern die Liberalen. So werde ein „Flickenteppich“ an unterschiedlichen Herstellern vermieden und zudem Chancengleichheit erreicht.

Im Gegensatz zu der im städtischen Medienentwicklungsplan vorgesehenen Regel, dass sich jeweils zwei Schüler ein digitales Endgerät teilen sollen, hat die FDP-Fraktion im Haaner Stadtrat jetzt eine Vollausstattung für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Haaner Schulen beantragt. Zur Begründung heißt es unter anderem: „Chancengerechtigkeit kann nur durch die vollständige Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten erfolgen. Nur so kann gewährleistet werden, dass jeder jederzeit, ob in der Schule oder von zu Hause, die benötigten Voraussetzungen hat, um einen vollen Lernerfolg zu erzielen.“

Eine Vollausstattung führe zudem zu einer Kostensenkung in Wartung und Support am Netzwerk, da es zu keinem Flickenteppich an unterschiedlichen Endgeräten komme. Weitere Vorteile seien ein reibungsloserer Ablauf des Unterrichts und eine einfachere Klärung möglicher Haftung als bei Geräten mit ständigem Nutzerwechsel.