Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde Haan : Advent kommt in der Tüte nach Hause

HAAN Die Vorbereitung der Adventsaktion der Evangelischen Kirchengemeinde Haan erforderte Schichtarbeit. Weil fast alle der gewohnten Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit ausfallen müssen, stehen besonders die älteren Gemeindemitglieder im Blickpunkt.

Schichtdienst wurde in der Woche vor dem 1. Advent im großen Saal des CVJM an der Alleestraße geleistet. Mit gebührendem Abstand arbeiteten 35 Frauen und ein Mann (Praktikant im CVJM-Büro) an einer bis dahin nie dagewesenen Adventsgrußaktion der evangelischen Kirchengemeinde Haan. Unter der federführenden Obhut von Pfarrer Frank Blankenstein und Prädikanten-Anwärterin Birgit Annighöfer-Lütke wurden 2400 Tüten gepackt.

„Wie kann Advent gehen?“ hatten sich die Organisatoren in der Gemeinde gefragt, „wenn keine Senioren-, keine Weihnachtsfeier stattfinden kann. In dieser besonderen Zeit wollten sie vor allem die älteren Gemeindemitglieder ab 70 Jahren nicht vergessen. Ein kleiner Trost für die zahllos abgesagten und liebgewonnenen Adventsrituale soll der Gemeindegruß sein. Die Aktion war akribisch vorbereitet.

Gudrun Lehwald, die gerade pensionierte Grundschullehrerin der GGS Unterhaan, entwickelt beim Bestücken der Tüten Routine mit flinken Händen. Immer wieder gerne übernimmt sie ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gemeinde. Mit Birgit Annighöfer-Lütke singt sie im Projektchor „Voices of ME“, der das neue Musical „Bethlehem“ des Düsseldorfer Komponisten Dieter Falk einstudiert hat – und tatsächlich in dieser Zeit auch nicht singen darf. Dem Aufruf zur Unterstützung des Projekts „Advent in der Tüte“ ist sie gerne gefolgt.