Arbeitsmarktzahlen : Arbeitslosenzahl in Hilden und Haan sinkt im November

Hilden/Haan Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Mettmann im November gesunken. Insgesamt sind 17.690 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 109 Personen oder 0,6 Prozent weniger als im Oktober, aber 3.218 Personen bzw. 22,2 Prozent mehr als vor einem Jahr.

In Haan ging die Zahl um 13 auf 991 zurück; die Quote sank auf 6,1 Prozent. In Hilden gab es Ende November 6 Arbeitslose mehr (insgesamt 1975) als zu Monatsbeginn, die Quote blieb bei 6,4 Prozent.