Jubiläum in Haan : Volksbank hat seit 50 Jahren eine Filiale in der Gartenstadt

Die Volksbank-Filiale Haan feiert im Dezember ihr 50-jähriges Bestehen. Gudrun Löwer, Franz-Josef Grantl und Saskia Göritz (v.l.) bilden das gut eingespielte Berater-Team. Foto: Volksbank

Haan Mit einem Stück Kuchen werden die Haaner Volksbank-Kunden am 1. Dezember beim Bankbesuch empfangen. In den Geschäftsräumen an der Kaiserstraße 18 wird Geburtstag gefeiert: Seit 50 Jahren beraten die Volksbanker ihre Kunden in Haan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

1970 erweiterte die damalige Volksbank Solingen ihr Geschäftsgebiet und eröffnete eine Filiale in der Gartenstadt, die erste Adresse war Neuer Markt 26, gleich um die Ecke der Dieker Straße. Ein amüsantes Detail über die Anfangszeit hat Filialleiter Franz-Josef Grantl in seinen Unterlagen gefunden: Seine Vorgänger hatten damals offenbar versäumt, das Gewerbe auch anzumelden und wurden dafür vom Haaner Stadtdirektor gemahnt.

Inzwischen gehört die Volksbank fest zu Haan – und Franz-Josef Grantl mit ihr. Er wohnt zwar auf der anderen Seite der Stadtgrenze in Solingen, doch Haan ist seine zweite Heimat: Seit fast 30 Jahren begleitet er seine Kunden hier, seit 2012 als Filialleiter. „Der Chef weiß alles und kennt alle“, sagen seine Kolleginnen Saskia Göritz und Gudrun Löwer. Auch sie sind im Herzen Haaner. Saskia Göritz hat schon ihr Schülerpraktikum in der Filiale gemacht, bevor sie bei der Volksbank ihre Ausbildung begann. Gudrun Löwer kam nach der Fusion mit der Credit- und Volksbank Wuppertal ins Team.

Heute sind die Volksbanker in der Kaiserstraße 18 zu finden – auch das schon seit 25 Jahren. Die Filiale begeht 2020 also Gold- und Silberjubiläum in einem, doch leider erlaubt die aktuelle Situation keine konzentrierte Feier.