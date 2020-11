Im Haaner Park Ville d’Eu : „Laterna magica“ wieder mit Kugel

HAAN Marcel Schäfer von der Gärtner-Kolonne des Haaner Bauhofes hatte am Montagmorgen einen Sonderauftrag: Es galt, die fast 100 Kilo schwere Granitkugel auf das Kopfende der Laterna Magica im Park Ville d’Eu aufzusetzen.

Mit von der Partie waren Gartenbaumeister Peter Kannemann, fünf weitere Mitarbeiter, ein Kran, ein Hubwagen und ein Arbeitswagen. Millimeterarbeit war nötig, um in luftiger Höhe den 14 Millimeter starken Edelstahlstift im Holz in die Kugelbohrung einzupassen. Applaus nach erfolgreicher Arbeit spendeten Peter Püschel vom Verein Kunst in der Stadt Haan, sein Skulpturen-Beauftragter Dieter Suhr sowie ein paar Beobachter. Der Verein trägt die Verantwortung für die Restaurierung. Die elektrische Bodenleuchte wurde von der Firma Klesper installiert. Jetzt fehlt nur noch der Stromanschluss, um das Kunstwerk von Stanislaw Kowalczyk zu beleuchten. Der Künstler hatte jüngst die Holz-Sanierung vorgenommen.