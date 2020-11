Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Weniger Erkrankte, aber vier neue Todesfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der Krankheitsfälle ist seit Freitag deutlich zurückgegangen. Der Indizidenzwert sank unter einen Wert von 130. Es gab vier Todesfälle.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 906 Infizierte; das sind 32 weniger als am Samstag und 117 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 73 (+8 seit Freitag; 14 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Haan 46 (unverändert gegenüber Freitag; 11 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Heiligenhaus 79 (-6 seit Freitag; 17 Neuerkrankungen, 21 genesen), in Hilden 86 (-24 seit Freitag; 13 Neuerkrankungen, 37 genesen), in Langenfeld 72 (-20 seit Freitag; 13 Neuerkrankungen, 33 genesen), in Mettmann 79 (+16 seit Freitag; 24 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Monheim 85 (-12 seit Freitag; 8 Neuerkrankungen, 19 genesen), in Ratingen 150 (-23 seit Freitag; 14 Neuerkrankungen, 27 genesen), in Velbert 189 (-46 seit Freitag; 13 Neuerkrankungen, 59 genesen) und in Wülfrath 47 (-10 seit Freitag, 5 Neuerkrankungen, 15 genesen).