Feuerwehr-Einsatz : Anhänger brennt an Scheunenwand

-dts) Durch sein beherztes Eingreifen hat ein Taxifahrer in der Nacht zum Sonntag wohl einen Scheunenbrand in Haan verhindert. Bei seiner Fahrt über die Ellscheider Straße nach Gruiten entdeckte der Fahrer in der Elp einen brennenden Anhänger. Der stand direkt an einer Scheunenwand. Der Taxifahrer alarmierte per Notruf umgehend die Feuerwehr, wurde seinerseits aber vor Ort aktiv.Zusammen mit seinen Fahrgästen zog der Mann den Anhänger von der Scheune weg. Die Kreisleitstelle rief die Feuerwehr Haan um 2.14 Uhr zur Einsatzstelle. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Mauer der Scheune war zwar erhitzt und Rauch ins Gebäude eingedrungen. Letztlich sei der Schaden aber gering geblieben, teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit. In der Scheune wurden noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, anschließend übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Die Feuerwehr Haan war bis 3.30 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz.