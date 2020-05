Spanischer Elternverein in Grevenbroich: Flamenco und Tapas sind zurück.

Grevenbroich Der Spanische Elternverein hat Tanzgruppen und Restaurant wieder am Start. Er wurde 1981 von Gastarbeitern gegründet, die sich gegenseitig halfen, in Grevenbroich eine zweite Heimat zu finden.

Zu Beginn ging es um das Überleben in der Fremde – heute stehen Tradition, Kultur und Lebensart im Mittelpunkt: Die „Asociacion padres de familia de Grevenbroich“ hat nach quälend langen Wochen des Corona-Lockdown wieder geöffnet. Im Mittelpunkt steht, das spanische Lebensgefühl nicht erst nach vielen hundert Kilometern Flug oder Fahrt zu erleben – sondern auf Wunsch live und sofort – an der Rheydter Straße 76.

Zum großen Bedauern aller Vereinsmitglieder muss das traditionelle Sommerfest – wie so vieles in diesem Jahr – wegen der Pandemie ausfallen. Zum Trost haben sie in den Vereinsräumen das kleine Lokal bereits vor über einer Woche aufgemacht. „Ein wenig plötzlich“, gesteht Vereinschef Prinz. Doch schon am zurückliegenden Wochenende waren die Tische wieder gut gebucht.