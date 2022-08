Schützenfest in Grevenbroich : Stadt informiert über Sperrungen zum Schützenfest

Grevenbroich Sperrungen, Umleitungen und Parkverbote: Verkehrsteilnehmer müssen rund um das Grevenbroicher Schützenfest mit Beeinträchtigungen rechnen.

Die Stadt Grevenbroich informiert darüber, dass sich Fahrer im Stadtzentrum wegen des Schützenfestes auf Beeinträchtigungen einstellen müssen. Es gibt Sperrungen, Umleitungen und Parkverbote. Auf dem Platz der Republik und an der Graf-Kessel-Straße stehen vom 30. August, 7 Uhr, an bis einschließlich 6. September keine Parkplätze zur Verfügung.

Ausweich-Parkmöglichkeiten bestehen an Schloßstraße, Am Flutgraben, am Berufsbildungszentrum, am Pascal-Gymnasium, an der Straße Schwarzer Weg und im Bereich des Bahnhofs. Im Bereich der Schloßstraße zwischen Flutgraben und dem Torbogen werden dafür vom 29. August bis zum 6. September sämtliche Beschränkungen der Parkzeiten aufgehoben.