Familienfest in Leverkusen : LEVlive – Stadt kündigt Sperrungen an

So war es vor drei Jahren: In der Rathausgalerie unterhielten die „Räuber“ die Kundschaft mit kölschem Liedgut. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Besucher des Familienfests Anfang September sollten die vorgesehenen Parkmöglichkeiten nutzen. Veranstalter ist die Werbegemeinschaft City Leverkusen. Traditionell werden bei „LEVlive“ Kunst, Kunstvorführungen, Kunsthandwerk und Musik in der Wiesdorfer Innenstadt geboten.

Am ersten September-Wochenende steigt in Wiesdorf wieder das Musik- und Familienfest „LEVlive“. Dazu haben die Geschäfte am Sonntag, 4. September, 13 bis 18 Uhr, geöffnet.

Veranstalter ist die Werbegemeinschaft City Leverkusen. Traditionell werden bei „LEVlive“ Kunst, Kunstvorführungen, Kunsthandwerk und Musik in der Wiesdorfer Innenstadt geboten. So waren im vorigen Jahr unter anderem Ballonkünstler, Marionettenspieler, ein Drechsler, Bildhauer, Maler, Flötenspieler und Stelzenläufer sowie weitere Musiker und Künstler mit dabei.

Weil Stadt Leverkusen und Veranstalter mit einem hohen Verkehrsaufkommen rechnen, treffen sie „zum Schutz der Anwohner“ wieder die aus der Vergangenheit bekannten Sperrmaßnahmen:

Am Freitag, 2. September, wird im Laufe des Vormittags die Dhünnstraße in Höhe von Hausnummer 2 (SPD-Haus) gesperrt. Zeitgleich wird auf der Wöhlerstraße in Fahrtrichtung Carl-Leverkus-Straße die Linksabbiegemöglichkeit zum Apcoa-Parkplatz gesperrt.

Ein Hinweis auf die Sperrung erfolgt im Bereich der Wöhler- vor der Einmündung Dhünnstraße. Die Dhünn- bleibt im Teilbereich der Einmündung Wöhlerstraße bis zum Wendehammer (China-Restaurant) und bis Haus-Nummer 2 weiter befahrbar. Die Sperrmaßnahmen werden erst am Montagvormittag, 5. September, schnellstmöglich wieder aufgehoben.

Die Zufahrt zum Kinopolis beziehungsweise zum Parkhaus der Rathausgalerie wird am Samstag, 3. September, und am Sonntag, 4. September, in der Zeit von zirka 13 Uhr bis etwa 18 Uhr gesperrt. Das Parkhaus ist dann – wie in der Vergangenheit bei Veranstaltungen in der Fußgängerzone Leverkusen – über den Kreisverkehr Wöhlerstraße/Carl-Leverkus-Straße zu erreichen.

Festbesucher werden gebeten, den Bereich zu meiden und die umliegenden Parkhäuser anzufahren. Der gebührenfeie Parkplatz an der Marienburger Straße (Stelzenautobahn) steht allerdings nur am Sonntag, 4. September, zur Verfügung.

Am Samstag, 3. September, steht der Parkplatz aufgrund des Heimspieltags in der BayArena (Bayer 04 Leverkusen gegen den SC Freiburg) für Besucher der City Leverkusen Wiesdorf nicht zur Verfügung. Der städtische Fachbereich Ordnung- und Straßenverkehr bittet darum, den Hinweis dringend zu beachten, „um Verwarnungen und mögliche Abschleppmaßnahmen zu vermeiden“.

(gut)