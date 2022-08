Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven : Ralf und Gabi Rosenberger zum neuen Königspaar gekrönt

Gabi und Ralf Rosenberger sind das neue Königspaar in der Gartenstadt. Foto: BSV

Wevelinghoven Zum Finale des Wevelinghovener Schützenfestes wurde es am Dienstagabend noch einmal emotional im Festzelt: Das scheidende Königspaar wurde verabschiedet, die Nachfolger gekrönt.

Das Wevelinghovener Regiment ist über 900 Schützen stark. Beim Vogelschuss am 18. Juni hatte es dennoch nur einen Bewerber gegeben: Ralf Rosenberger. Jetzt wurde er als Ralf II. zum neuen Schützenkönig gekrönt. Als Königin an seiner Seite: Ehefrau Gabi. Zum ersten Mal hielt Präsident Marcus Odenthal am Dienstagabend im Festzelt die Laudatio auf ein Königspaar. Aber zunächst galt es, das alte Königspaar abzukrönen. „Mit Stefan und Ursel Fücker durfte ich ein Königspaar kennenlernen, welches nichts dem Zufall überlassen hat“, erklärte der Präsident, bevor alle ein letztes Mal ein dreifaches Hoch auf das scheidende Königspaar ausriefen.