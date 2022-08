Vorfreunde aufs Fest in Korschenbroich : Besonderes Jubiläum und Fackelzug beim Glehner Schützenfest

Vorfreunde aufs Fest in Korschenbroich

Korschenbroich Seit 100 Jahren gibt es das Sappeurkorps Glehn schon. Das will ordentlich gefeiert werden. Vom 3. bis 6. September stellen die Schützen den Ort auf den Kopf.

Das Sappeurkorps Glehn feiert in diesem Jahr 100. Geburtstag – das ist beachtlich, denn die meisten Schützenzüge bestehen maximal 40 bis 50 Jahre. Was liegt da näher, als das große Jubiläum auf einer Großfackel am Schützenfest-Samstag beim Fackelzug zu präsentieren. Heinz-Theo Esser, seit 1999 Hauptmann des Glehner Sappeurcorps, erklärt: „Wir haben uns einiges ausgedacht, dem Publikum durch unsere Großfackel die Historie des Glehner Sappeurcorps zu präsentieren und auch optische Eindrücke davon zu vermitteln, wie toll unsere Gemeinschaft ist.“