Bürgerschützen in Birten : Schützenfest beginnt mit einer Premiere

Xanten Die Bürgerschützen und das Tambourcorps laden zum ersten Birtener Sandhasenschießen. Einen Tag später wird dann ein neuer König gesucht. Und eine Woche später steigt die Vips-Revival-Party.

Einen Tag später, am Samstag, 27. August, suchen die Bürgerschützen eine neue Majestät. Das Königsschießen beginnt traditionell mit einem Kirchgang um 12.45 Uhr, gefolgt von der Gefallenehrung mit Zapfenstreich. Anschließend wird der scheidende König Marcel Theyßen mit einem Festumzug abgeholt. Die Ankunft am Schützenhaus ist gegen 16 Uhr geplant, um dann mit dem Preis- und Königsschießen zu beginnen.

Am Freitag, 2. September, geht das Schützenfest weiter – und zwar mit einer Vips-Revival-Party im Schützenhaus. Auflegen wird DJ Tacit. Am Samstag, 3. September, wird der Krönungsball gefeiert. Für Musik sorgt die Partyband Rendezvous. Am Sonntag, 4. September, gibt es eine Premiere: Beim Frühschoppen ab 11.30 Uhr sorgt die holländische Band Mierle-Tonnekes für Stimmung. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.